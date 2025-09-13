Norbert commis d'office Charlye : contrefaçon de Charlotte / Ganou : blanchiment de sandwich

Diffusé le 25/01/2019

Charlye est folle amoureuse d'Hervé et adore lui préparer de petits plats. Enfin, sa « charlotte du prince charmant » n'a rien d'un petit plat : c'est un gratin dauphinois aux pommes de terre pas cuites liées par 1 kilo de crème fraiche, le tout entouré de cuisson de cuisses de grenouilles frites et panées, enfin quand la panure veut bien tenir. Avec cette recette, Charlye risque plutôt de faire fuir son prince charmant ! Ganou est un passionné de danse et de cuisine. Mais, il y a une discipline dans laquelle il excelle et l'autre légèrement moins… En effet, pas sûr que son pain bagnat fourré à l'avocat, au poulet, au saumon et aux saucisses lui permette de gagner le concours de la spatule d'or ! Pas d'assaisonnement, des cuissons approximatives et un pain industriel conservé au frigo, Norbert a du boulot pour redresser ce criminel !