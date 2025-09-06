Norbert commis d'office Christian : fraude à la paëlla / Lydie : corruption de poulet

Diffusé le 11/01/2019

Nouveau criminel de la cuisine à passer sur le grill : Christian. Passionné de judo, Christian a choisi d'allier l'Espagne et la Belgique avec sa paëlla aux fruits de mer, frites, boudin noir et cervelas ! Résultat ? Un mélange improbable et sans goût : entre les frites ramollies, les épices inexistantes et les fruits de mer surgelés ! Christian semble plus doué sur le tatami que derrière les fourneaux… Mais Norbert est prêt à relever le défi ! Place ensuite à la pétillante Lydie. Un seul mot d'ordre : le feeling ! Fan de cuisine, elle est persuadée que son poulet à l'huile de palme, beurre de cacahuètes et piment doux est un délice ! Entre une viande mal cuite, un riz gluant et une sauce très très grasse, rien ne va ! Arrivera-t-elle à bluffer son meilleur ami, qui n'est autre qu'un ancien candidat de l'émission, avec le plat que Norbert va lui apprendre ?