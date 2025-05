Norbert commis d'office Christine : arnaque au filet mignon / Medhi : embuscade de croque-monsieur

Christine ne peut se résoudre à choisir entre ses deux passions : le shopping et la cuisine… Au grand désespoir de son mari qui préfèrerait la voir dans une cabine d'essayage plutôt que derrière les fourneaux ! C'est avec son filet (pas vraiment) mignon de porc trop cuit, sa panure spéculos (enfin ce qu'il en reste après cuisson) et sa sauce chamallow qu'elle est pourtant décidée à remporter la Spatule d'Or. Norbert va devoir retrousser ses manches et redresser au plus vite cette criminelle culinaire ! Autant dire qu'il faut être un aventurier robuste pour goûter à la cuisine de notre criminel culinaire Medhi, ancien candidat de Pékin Express ! Entre mélanges improbables et problèmes de cuisson, il est temps que cet ancien militaire soit rappelé à l'ordre par Norbert. La raison ? Une superposition de trois croque-monsieur à la sardine, aux aubergines et aux boulettes recouvertes de sucre glace et de lait caillé… Le tout est consolidé par une sauce algérienne maison à base d'harissa et de mayonnaise industrielle. Pourvu que les conseils de Norbert soient reçus 5 sur 5 !