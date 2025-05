Norbert commis d'office Cindy : massacre de poisson pané / Mickaël : assassinat de spaghetti

Lire la vidéo

Diffusé le 22/03/2019

Cindy, persuadée d'être particulièrement douée en cuisine, risque de ne pas en croire ses oreilles lorsqu'elle découvrira que « son talent » n'est autre qu'un motif de rupture pour son petit ami ! Et pour cause, si Norbert ne vient pas en aide à ce dernier au plus vite, les fameuses croquettes de poisson pané recouvertes de pâte à tartiner et accompagnées d'un riz noyé dans la fleur d'oranger pourraient bien avoir raison de lui… Norbert, ta venue sera salutaire ! Mickaël est un Marseillais haut en couleur. Il se définit comme un cuisinier créatif… peut-être trop créatif ! Cela fait des mois qu'il fait subir à ses amis sa nouvelle création : des spaghettis aux bonbons réglisse et tempura d'insectes. Cet aventurier n'a plus de limites ! Il fait cuire des réglisses, il colle ses pâtes au mur pour voir si elles sont cuites, il assomme des grillons… Norbert n'est pas au bout de ses peines !