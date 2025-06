Norbert commis d'office Clémentine et sa tarte à la banane / Messaouda et sa tatin de canard

Diffusé le 30/09/2016

Clémentine et Messaouda sont nos deux criminelles de la cuisine. Elles pensent toutes les deux êtres des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Elles auront tout de même droit à leur revanche en piégeant en caméra cachée leurs proches. Clémentine adore la banane et les saveurs exotiques mais lorsqu'elle est au fourneau, ça devient vite un carnage ! C'est donc avec l'aide de Norbert qu'elle va mettre le « nez » à la pâte pour prendre sa revanche sur son petit-ami dénonciateur. Messaouda est une amoureuse du canard et elle n'est pas peu fière de montrer qu'elle aime l'utiliser dans de nombreuses recettes notamment pour sa fameuse tatin de canard. Norbert va lui enseigner les bases de la cuisine avec du canard en commençant par la cuisson de ce met d'exception.