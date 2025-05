Norbert commis d'office Élodie Gossuin : étouffement au pain perdu / Jalal : empoisonnement à la lasagne

Lire la vidéo

Diffusé le 29/03/2019

Élodie Gossuin compte sur sa recette fétiche du pain perdu « pas du tout perdu » pour ravir sa petite tribu qui ne digère plus les quantités de sucre démesurées incorporées dans ce goûter ! En effet, Élodie ne lésine pas sur la vergeoise et le sucre, sans compter la chantilly, la glace et la crème spéculos… Norbert va toute urgence réconcilier plaisir et légèreté ! Entre deux séances à la salle de sport, Jalal s'accorde un encas de champion, dont il est très fier : des lasagnes de bœuf agrémentées de flocons d'avoine et de chocolat ! Cuites à la poêle, recuites au four, des pâtes dures et du chocolat qui n'a rien à faire là : Norbert va enfiler sa tenue de sport pour aider Jalal à retrouver le droit chemin !