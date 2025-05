Norbert commis d'office Ève Angeli : empoisonnement aux épices / Marina : sévices sur raclette

Lire la vidéo

Diffusé le 19/04/2019

Quand Ève Angeli ne nous réchauffe pas le cœur en chanson, c'est sa cuisine et ses plats (trop) épicés qui nous brûlent la langue ! Son « mélangéli », un gratin à base de potimarron, justifie à lui seul la venue de Norbert. Plus précisément, ce sont les quantités d'épices excessives ajoutées à sa recette qui font d'Ève une véritable criminelle culinaire. Ses complices ? Curcuma, coriandre et ail. Norbert, ta visite sera l'occasion de retrouver un peu de douceur… dans ce monde d'épices ! Marina est une inconditionnelle des classiques de la gastronomie française. Son passe-temps favori ? Les revisiter et parfois même… les additionner ! Elle espère ainsi concourir pour la spatule d'or en réalisant sa recette de la « racrêpe », un millefeuille de pommes de terre, de fromage à raclette et de jambon, enroulé dans une crêpe sucrée, le tout frit à la poêle. Du jamais vu pour Norbert, qui va devoir faire preuve d'une gourmandise débordante pour s'y essayer !