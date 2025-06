Norbert commis d'office Fred et son porc à la philippine / William et son welsh bourguignon

Diffusé le 18/11/2016

Aujourd'hui c'est Fred et William qui sont nos deux criminels de la cuisine. Ils pensent tous les deux être des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Ils auront tout de même droit à leur revanche en piégeant en caméra cachée leurs proches. Fred, bien que novice en cuisine, a la fibre créative. À travers ses voyages, il a fait le plein d'inspirations et va proposer à Norbert un plat aux saveurs venant tout droit des Philippines. Fred cuisine à l'instinct sans savoir pourquoi il utilise tels ou tels ingrédients et son plat à base d'abats va en faire les frais ! Norbert va avoir trois heures pour le redresser et lui enseignant les bases de la cuisine asiatique et surtout comment bien cuisiner les abats comme les oreilles de porc. William aime bien la bière pour la boire mais surtout pour la cuisiner. Il en met dans tous ses plats, heureusement que l'alcool s'évapore à la cuisson ! Le « Hagrid » des fourneaux ne cuisine jamais sans son kilt. Il présente à Norbert un welsh version bourguignonne, dans lequel il met un litre de bière et 1kg de fromage… Il n'y en a jamais trop pour William ! Norbert va lui apprendre comment réussir son welsh - plat britannique par excellence - avec du goût et une bonne texture.