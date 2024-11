Norbert commis d'office Isabelle : arnaque au clafoutis / Majed : détournement de crêpes

Diffusé le 22/02/2019

Isabelle est gérante d'un restaurant, mais chez elle, elle laisse libre court à son imagination culinaire ! C'est avec sa dernière création qu'elle a décidé de bluffer Norbert : un clafoutis camembert et chocolat... Entre l'odeur de camembert fondu, le chocolat chaud qui se mélange au fromage et des bonbons sur le dessus pour couronner le tout, ce gâteau risque bien de dérouter Norbert ! Majed est humoriste mais sa recette n'est pourtant pas une blague. Amateur de sucré salé, il a décidé de fourrer une crêpe sucrée avec des pâtes carbonara. Dosages approximatifs, pâte à crêpes au beurre remplie de grumeaux et des pâtes qui laissent à désirer, Norbert va en voir de toutes les couleurs !