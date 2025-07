Norbert commis d'office Jean-Paul et sa cazuela chilienne / Mehdi et ses bricks

Diffusé le 28/10/2016

Aujourd'hui, c'est Jean-Paul et Mehdi qui sont nos deux criminels de la cuisine. Ils pensent tous les deux être des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Ils auront tout de même droit à leur revanche en piégeant en caméra cachée leurs proches. Jean-Paul a des origines chiliennes par sa mère. Il nous propose une de ses spécialités : la Cazuela. Cette recette traditionnelle ressemble à une poule au pot. Que ce soit pour la présentation ou pour le goût, la version de Jean-Paul est un vrai désastre. Norbert est là pour arrêter le carnage. Il va lui apprendre comment faire un bouillon savoureux, comment réaliser une très originale polenta au popcorn. Surtout Norbert va lui enseigner la base : assaisonner une volaille et bien la cuire. Il va y avoir le feu en cuisine ! Mehdi est le roi de la feuille de brick. Son plat signature : les « Mehdi bricks », c'est-à-dire une farandole d'ingrédients improbables cuisinés avec une technique « à la mano » et roulés dans des feuilles de brick. Mais le clou du désastre culinaire est sa sauce chorba : une bouillie visqueuse, épicée de manière aléatoire, qui ne ressemble à rien ! Norbert aura fort à faire... Va-t-il réussir à faire de Mehdi le roi de la feuille de brick ?