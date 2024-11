Norbert commis d'office Jérôme : corruption de pièce montée / Carine : contrebande d'épices

Diffusé le 15/02/2019

Jérôme, dit Jéjé, est avant tout un créateur qui laisser libre court à son imagination pour proposer à ses amis des recettes farfelues et improbables. Celle dont il est le plus fier est sa pièce montée sucrée-salée : des choux surgelés garnis de pizza, burger et foie gras. Norbert va devoir tout reprendre du début pour corriger ce criminel ! Avec sa recette « épices and love », Carine compte bien faire voyager Norbert à travers le monde entier : paprika, origan, ail, curry… pas moins d'une vingtaine d'épices au compteur ! Et quoi de mieux pour les accompagner que du riz pas cuit, des macaronis trop cuits, de la patate douce, le tout revenu dans un mélange d'huile et de sauce tomate. Encore un sacré boulot pour Norbert !