Norbert commis d'office Julie, non-assistance à porc en danger / Coco, fraude au beignet

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Diffusé le 02/02/2018

Julie a déjà fait une apparition remarquée dans un jeu d'aventures grâce à son optimisme à tout crin et à sa passion de la chanson… Aujourd'hui, elle a été convoquée par Norbert suite à la dénonciation de sa mère : Julie croit rendre hommage sa maman et à leurs racines catalanes avec sa « féé-riz » mais en fait, c'est un véritable carnage. Norbert aura seulement 3 heures pour faire de Julie une véritable fée des fourneaux, le tout en chansons bien sûr… Place ensuite à Coco. Sous ses airs de magicien un peu fou se cache un véritable tortionnaire des papilles. Son arme favorite : le beignet, qu'il agrémente de saveurs sucré-salé improbables. Coco mélange à des beignets industriels saveur abricot et chocolat des saveurs salées hyper puissantes comme le rognon blanc de mouton, les épinards froids, les champignons et l'ail. Norbert réussira-t-il à remettre ce terrible criminel des fourneaux dans le droit chemin ?