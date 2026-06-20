Norbert commis d'office Le pire du pire

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Diffusé le 24/03/2017

Toute l'année, Norbert est appelé à interpeller les plus grands criminels culinaires de France. Sa mission : arrêter ces criminels le plus vite possible avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Le problème avec ce type de malfrats, c'est qu'ils pensent agir en toute légalité : assaisonnement hasardeux, associations impossibles, non-respect du palais d'autrui, l'année passée encore, les criminels s'en sont donnés à cœur joie. Il est donc temps avec cette émission spéciale de revenir sur « le pire du pire » avec notamment au menu : le palmarès des 4 pires plats de Norbert Commis d'Office ; ces douloureux moments où il faut enfin accepter qu'en cuisine, le feeling ne marche pas ; les techniques les plus improbables de nos criminels et leurs astuces les plus folles. Bref, une heure pour partager de bonnes tranche de rigolade avec Norbert et ses criminels cunilaires !