Norbert commis d'office Mado, injure au fraisier / Scott, agression au poulpe

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Diffusé le 26/01/2018

Mado a déjà un passé bien chargé de tyran des fourneaux et son arme fétiche est le fraisier, qu'elle a décidé de revisiter en remplaçant la génoise par un gâteau au chocolat. Malheureusement, son gâteau est aussi sec et dur qu'un parpaing. Pour corser le tout, elle le fait tremper en partie dans du rhum… qui le transforme immédiatement en bouillie caoutchouteuse. Norbert transformera-t-il Mado en pâtissière émérite ? Scott est un terrible cuisinier qui croit cuisiner à merveille le poulpe mais qui le maltraite : il est sec et sans goût. En plus, il l'accompagne de bananes cramées et d'ananas. Norbert n'aura pas trop de 3 heures pour sauver notre pirate des fourneaux du sabordage.