Norbert commis d'office Malika : trafic de gras / Maxime : massacre de poulet

Diffusé le 04/01/2019

Normande d'origine marocaine, Malika aime mixer ses deux origines en cuisine avec ses incontournables feuilles de brick à la normande ! De la viande hachée trop cuite, des pommes de terre recouvertes de crème fraîche et du beurre, le tout frit dans de l'huile, beaucoup d'huile… Un seul mot d'ordre pour sa recette : du gras, du gras, du gras ! Maxime adore cuisiner, en particulier pour sa chérie Louise. Son plat fétiche : le poulet farci au gruyère et à la banane écrasée, avec une chapelure aux chips pimentées ! Pour compléter ce mélange détonnant : des haricots verts à la crème au curry et piment. Résultat : un plat aux saveurs improbables et surtout très très piquant… Bon courage à Norbert pour la dégustation !