Norbert commis d'office Martika : recel de sel / Frédéric : trahison de filet mignon

Diffusé le 12/04/2019

Martika, candidate de téléréalité, est également une cuisinière en herbe. Fière de ses origines du Sud, elle cuisine régulièrement à son petit copain sa fameuse socca niçoise revisitée. Seulement, entre une pâte trop épaisse et des ingrédients tous plus salés les uns que les autres, ce dernier a décidé de ne plus se laisser faire ! Norbert a du pain sur la planche pour la transformer en princesse monégasque des fourneaux ! Frédéric aime challenger les saveurs traditionnelles pour des créations aussi originales que farfelues ! En atteste son plat signature composé d'un rôti de porc fourré à la pâte à tartiner et de tagliatelles à la sauce aux fraises revenues dans du chocolat, du fond de veau et du vinaigre balsamique. Norbert, il est temps d'avouer à Frédéric que son filet mignon… n'est pas si mignon que ça !