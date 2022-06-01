Norbert commis d'office Mathieu et ses pâtes carbonara à la mayonnaise / Brigitte et son sauté de porc coco-banane

Diffusé le 23/09/2016

C'est au tour de Mathieu et Brigitte de passer au redressement culinaire. Selon eux, ils sont des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Ils auront tout de même droit à leur revanche en piégeant en caméra cachée leurs proches. Mathieu est un adorateur de la mayonnaise. Il en consomme plusieurs tubes par semaine et en met sur tout ce qu'il mange, même dans ses crèmes desserts au chocolat. Il est donc vraiment temps de faire quelque chose ! C'est pour cela que ses proches ont fait appel à Norbert. Notre chef préféré va lui montrer comment revisiter des pâtes à la carbonara sans avoir à y déverser un tube entier de mayonnaise. Brigitte, quant à elle, utilise énormément le lait de coco dans sa cuisine mais son sauté de porc coco-banane ne ravit guère ses proches qui ont donc fait appel à Norbert. En quelques heures, Norbert, au détour d'une partie de ping-pong, va devoir rééduquer Brigitte sur la bonne utilisation de la noix de coco dans la cuisine. Et le résultat va vraiment bluffer sa belle-fille lors de la dégustation en caméra cachée…