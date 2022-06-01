Norbert commis d'office Mister V, hold-up de bolognaise / Maria, massacre de plat familial

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Diffusé le 02/03/2018

Mister V fait rire des millions d'internautes avec ses vidéos. Sa recette fétiche : les pâtes bolognaises, qu'il a décidé de revisiter en y ajoutant une touche de concombre ! En le voyant cuisiner, on a vraiment l'impression que Mister V fait une parodie de shows culinaires. Norbert va vite découvrir qu'il est un véritable criminel qui ne fait marrer personne au moment de la dégustation de ses pâtes… Norbert n'aura que 3 heures pour que Mister V cesse de prendre en otage les pauvres pâtes bolognaises. Et la tâche ne va pas être simple avec ce roi de la vanne. Maria, mère de 10 enfants, a un seul crédo : ses recettes doivent être rapides et délicieuses. Elle croit être la reine des cuisines avec son « gratin de restes façon Maria ». Norbert va découvrir, à ses dépens, que le goût de ce plat est à la hauteur de son nom : un massacre pour les papilles ! Heureusement, il a 3 heures pour prouver à Maria qu'elle peut réaliser une recette rapide, économique, savoureuse et inratable avec son paleron de bœuf braisé et purée de patates douces.