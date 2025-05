Norbert commis d'office Noëlle : ensorcellement de canard / Sofiane : extermination de pizza

Lire la vidéo

Diffusé le 01/02/2019

Noëlle est voyante mais pas sûr que son pendule soit son meilleur allié pour cuisiner. Haute en couleurs, elle est très fière de présenter sa « marmite de sorcière » pour tenter de gagner la spatule d'or. Au menu : du canard trop cuit, noyé dans de la crème fraiche et du beurre, accompagné de ses pommes de terre et d'un risotto de pâtes cuites au beurre, à l'huile et flambées au cognac ! Pas de doute, sa marmite de sorcière fait froid dans le dos ! Sofiane est un fan de foot par excellence ! Et pour régaler ses copains lors des matchs, il a sa recette fétiche : la pizza aux mille et une saveurs. Enfin, côté saveurs, ça reste à voir : des merguez mal cuites, du poulet trop cuit, du chorizo, du cheddar, de la mozzarella, du maroilles et des sauces à n'en plus finir. On ne distingue même plus la pâte industrielle sous tous ces ingrédients. Norbert, il est temps d'intervenir !