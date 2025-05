Norbert commis d'office Philippe Candeloro : abus de gras / Thomas : trafic de quiche

Lire la vidéo

Diffusé le 01/03/2019

Philippe Canderolo rêve de bluffer Norbert avec son escalope panée accompagnée de pâtes à la crème. Seul souci : sa recette se résume à du gras, de la crème et encore du gras ! Entre des cuissons approximatives et des dosages maladroits, pas sûr que monsieur Candeloro décroche une médaille derrière les fourneaux ! Thomas, coiffeur le jour et DJ la nuit, ne se met aucune barrière, même en cuisine, au grand désespoir de ses proches… Son plat signature ? Une tarte aux fruits de mer, fromages et fraises ! Comme si le mélange n'était déjà pas assez curieux, il y ajoute du curry et trois kilos de poivre… Il est urgent pour Norbert de remettre ce criminel dans le droit chemin !