Norbert commis d'office Stéphane et son escalope normande à l'ivoirienne / Roxane et son gâteau sans gluten

Diffusé le 11/11/2016

Aujourd'hui, c'est Stéphane et Roxane qui sont nos deux criminels de la cuisine. Ils pensent tous les deux être des chefs mais ce n'est pas l'avis de leurs proches qui ont fait appel à Norbert pour les remettre dans le droit chemin de la cuisine. Ils auront tout de même droit à leur revanche en piégeant en caméra cachée leurs proches. Stéphane aime revisiter tous les plats traditionnels français en y ajoutant une touche ivoirienne, c'est-à-dire en y ajoutant beaucoup de piments !! Car rien n'est jamais assez épicé pour lui… Conséquence : ses escalopes à la normande sont à la fois trop grasses et beaucoup trop piquantes. Norbert va en avoir la bouche en feu ! Notre chef n'aura que trois heures pour apprendre à Stéphane comment mieux maitriser ses assaisonnements. Roxane est la reine de la pâtisserie sans gluten car elle y est intolérante et son gâteau roulé « des amoureux » en la preuve. Au premier abord rien d'alarmant dans sa préparation, mais la technique va vite lui faire défaut. Roxane est trop approximative : ses blancs ne sont pas bien montés en neige, elle beurre inutilement ses moules en silicone et ajoute beaucoup trop de colorants. Au final, son gâteau est sans saveur, sans texture et pas très appétissant. Grâce à l'aide de Norbert, Roxane va apprendre comment réaliser une tarte au citron sans gluten mais avec beaucoup de goût !