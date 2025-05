Normal people S1 E1

Diffusé le 28/12/2021

Dans un lycée d’une petite ville irlandaise, Connell est un garçon séduisant, sportif et apprécié de tous. Marianne, elle, est une jeune fille solitaire, fière et intimidante, qui fait tout pour éviter les autres élèves. Tout les oppose mais ils vont commencer une histoire passionnée, et secrète.