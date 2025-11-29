Notre-Dame de Paris - les grandes retrouvailles 25 ans après Partie 2

Diffusé le 29/11/2025

Vingt-cinq ans après avoir marqué l’histoire de la chanson, l’intégralité du casting original de Notre-Dame de Paris, la comédie musicale préférée des Français, se réunit pour une soirée exceptionnelle. Toujours avec le même plaisir et la même complicité, Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie, Hélène Ségara, Julie Zenatti et Bruno Pelletier retrouvent les personnages de Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phoebus et Fleur de Lys, le temps d’un soir. Ils partagent à nouveau la scène pour la première fois depuis plus de vingt ans, pour interpréter les chansons culte qui ont bouleversé des millions de spectateurs.