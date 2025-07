Nouveau jour Audrey dit enfin toute la vérité à Théa

Diffusé le 16/07/2025

Audrey, Louise et Théa s’approchent dangereusement de l’identité du corbeau. À l’hôtel, Jade est surprise face à la tournure des évènements tandis qu’au club nautique, Carla et Kim échafaudent un plan pour tromper Adrian et Frank.