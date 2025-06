Nouveau Jour Bande-Annonce 4

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du beau 4 étoiles de la ville, sa fille aînée Louise (Helena Noguerra) a repris l'hôtel, lésant ainsi ses frère et sœur Tarek (Mhamed Arezki) et Audrey (Gabrielle Atger). Or, la fratrie est déjà déchirée par un très lourd secret de famille. Le retour en ville de Théa (Marion Aymé), la fille d'Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d'un étrange corbeau. Tous les membres du clan Bartoli et leur entourage vont devoir prendre leur destin en main : pour chacun, l'heure est à un nouveau départ, à un nouveau jour. Avec Helena Noguerra, Bruno Solo, Laëtitia Milot, Vincent Desagnat, Jean-Baptiste Maunier, Gabrielle Atger, Alexandre Varga, Mhamed Arezki, Aurélie Konaté, Juliette Chêne. Rendez-vous cet été pour découvrir votre nouvelle série quotidienne sur M6 et en streaming sur M6+.