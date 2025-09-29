Nouveau jour Épisode 68

Le vrai visage de Clément ne fait plus l’ombre d’un doute. Réunissant Gabriel, Audrey et Louise sous un faux prétexte, il joue alors sa dernière carte pour détruire la famille Bartoli et révèle à Gabriel l’ultime secret qui ronge Louise depuis toutes ces années... Louise, folle de rage, tente de s’en prendre physiquement à Clément. Mais la bagarre dégénère, sous les yeux d’Émilia, impuissante, rejointe par Théa, venue prêter main forte à sa mère, et Aurèle. Entre coups, blessures et affrontements, quelle sera l’issue de cette violente confrontation qui s’avèrera fatale pour l’un des personnages ?