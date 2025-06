Nouveau jour Tension au sein de la famille Bartoli

Diffusé le 30/06/2025

Théa fait son grand retour dans le Sud, pleine de secrets et d’ambition pour l’avenir. L’heure est au branle-bas de combat pour Gabriel et le personnel de l’hôtel Bartoli, alors que Louise s’apprête à passer le plus beau jour de sa vie. Mais rien ne devrait se passer comme prévu…