Nuremberg : les nazis face à leurs crimes Nuremberg : les nazis face à leurs crimes

Diffusé le 01/11/2012

Nuremberg, 20 novembre 1945. Dans une ville en ruine, six mois à peine après la capitulation allemande, s'ouvre le procès des criminels nazis. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union Soviétique sont réunis pour rendre une justice exemplaire en réponse aux « crimes contre l'humanité ». Sur le banc des accusés, vingt-deux dignitaires nazis, parmi lesquels Hermann Göring, Rudolph Hess, Joachim von Ribbentrop et Wilhem Keitel. Tous plaident non coupable malgré les atrocités commises. Soucieux de donner une large publicité au débat, les Alliés décident de filmer les moments forts du procès en confiant l'organisation du tournage au célèbre réalisateur John Ford. Ces images poignantes, pour la plupart inédites, permettent de restituer la confrontation des nazis à leurs crimes.