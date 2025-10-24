Objectif maison : chantier en famille S1 E1

Diffusé le 15/09/2022

Dans ce premier épisode, 3 familles nous ouvrent les portes de leurs chantiers. Pour les Roulet qui transforment une usine en maison, salle de classe pour la maman et atelier pour le papa, c’est une grande étape : ils font couler la dalle de béton. Mais Sabine n’est plus certaine d’aimer la couleur qu’ils avaient choisi… Les Riby quittent leur maison de Vesoul pour venir au soleil, à Mazamet, construire leur maison en kit. Mais lorsqu’ils arrivent sur place, c’est la première déconvenue : la dalle qui va supporter la construction n’a pas été coulée. Le chantier prend déjà du retard, la famille va donc devoir vivre en plus longtemps dans un camping-car à 5, 3 chiens et 1 chat… Les Maene, qui ont quitté la Belgique pour faire d’une grange en ruine leur futur cocon familial, s’attaquent aux premiers travaux et notamment à un qui menace de s’écrouler s’il n’est pas rapidement renforcé !