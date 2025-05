Objectif maison : chantier en famille S2 E1

Diffusé le 09/01/2024

Près de Toulouse, Audrey et Olivier entament la construction de leur deuxième maison. Et cette fois, ils ont fait un choix audacieux : le béton est remplacé par du polystyrène. Ce matériau a de nombreux avantages : les murs se montent vite et l’isolation est parfaite. Pourtant, malgré son expérience, le couple rencontre ses premières difficultés dès la livraison. Le chantier va-t-il déjà prendre du retard ? Nos Belges préférés sont de retour ! Souvenez-vous : Gaëlle, Jeroen et leurs deux filles ont quitté la Belgique il y a 2 ans pour le nord de la France afin de réhabiliter une grange en ruine qui n’avait jamais été habitée. Depuis que nous les avons quittés, ils ont bien avancé : désormais, la maison est hors d'eau et hors d'air, les chambres sont quasiment terminées mais tout reste à faire en bas. Et, forcément, le budget travaux a fondu : il ne leur reste que 30 000 euros pour tout finir ! Julien et Jérémy, pompiers volontaires et en couple depuis 8 ans, ont eu un coup de cœur pour une vielle bâtisse en pierres dans le Finistère où il y a tout à faire : les sols sont en terre battue, il faut faire des tranchées pour amener l'eau et l'électricité, sans compter les travaux d’aménagement. S’ils peuvent compter sur le soutien de leurs amis et familles, les soldats du feu n’ont-ils pas visé trop haut ?