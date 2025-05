Objectif maison : chantier en famille S3 E1

Diffusé le 07/01/2025

À Gorbio dans les Alpes-Maritimes, Typhaine et Lary, parents de deux enfants, ont jeté leur dévolu sur un terrain accidenté entre mer et montagne, pour construire une maison en kit sur pilotis. En attendant d’être livrés de tous les éléments, ils doivent fixer tous les poteaux sur lesquels reposera la construction. Julie et David, parents de deux enfants, avaient acheté un corps de ferme à l’abandon au cœur d’un village picard, qui nécessitait d’être intégralement rénové. Aidés de leurs pères respectifs et après deux ans d’efforts et de sacrifices, ils touchent quasiment au but mais l’installation du receveur de douche et de l’escalier vont leur causer des soucis ! Freddy et Morgane, parents de deux enfants, rénovent la maison dans laquelle Morgane a grandi dans l’Indre, avec un budget de 70 000 euros. La famille vit au rez-de-chaussée en attendant que le 1er étage soit rénové et Freddy s’attaque à la toiture, une opération délicate.