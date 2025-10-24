Objectif maison : chantier en famille S1 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 15/09/2022

Les Riby vont enfin pouvoir recevoir leur maison ! Un Légo géant de 123 pièces, 5 tonnes de matériaux qu’ils vont devoir assembler tous les deux. Mais la pluie et des erreurs de débutant vont faire monter la tension entre Gladys et Laurent. Dans le Nord, vous ferrez la connaissance de Mathilde et Maxence, deux jeunes Parisiens qui découvrent les joies de la vie de château… en ruine ! Il faut vite aménager un espace pouvant les accueillir car Mathilde va donner naissance à leur second enfant dans quelques semaines… Dans l’Oise, Sylvie et Lionel achètent une maison pré-fabriquée. La promesse : petit prix et rapidité ! Et question rapidité, Lionel ne va pas en revenir… Les Lebigre construisent seuls une maison de 220 m² pour leur famille dans la forêt landaise. Une structure tout en bois qui, normalement, pourra se passer de chauffage. Mais pour le moment, la pluie ne cesse de tomber et retarde considérablement l’avancée du chantier…