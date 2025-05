Objectif maison : chantier en famille S2 E2

Diffusé le 09/01/2024

Julie, David et leurs deux enfants ont fait le pari d’acheter un corps de ferme à l’abandon depuis 6 ans en plein cœur d’un village picard. Le couple a fait appel à ses papas respectifs pour s’attaquer au toit, dont il faut enlever toutes les tuiles avant rénovation, et à la préparation des sols avant l’arrivée de la bétonneuse. Des missions qui vont s’avérer plus périlleuses que prévu ! Laure, 34 ans, et Matthieu, 35 ans, se sont dit oui dans l’émission Mariés au premier regard et sont les heureux parents de Lya. Aujourd’hui, ils sont les propriétaires d’une maison en Normandie qu’ils rénovent du sol au plafond. Le couple s’attaque à la rénovation de plusieurs pièces, et Matthieu dévoilera sa « technique » pour évacuer les déchets de chantiers de la maison. Dans la Nièvre, Mathilde, Danny et leurs trois enfants se sont lancés dans la construction d'une kerterre, une construction typiquement bretonne en forme de dôme, dont les murs sont faits à partir de mèches de chanvre trempées dans de la chaux. En général, elle ne comporte qu’un seul dôme. Or, là, il va falloir en réaliser 8 ! Le chantier a débuté depuis un an, et seules deux structures sont sorties de terre… le mauvais temps a décidé de s’acharner !