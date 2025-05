Objectif maison : chantier en famille S3 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 07/01/2025

En Bourgogne, la kerterre de Dany et Mathilde prend forme et les deux ingénieurs ont un toit sur la tête, ou plutôt 7 car leur construction est constituée de 7 dômes. Le couple s’attaque à l’aménagement intérieur avec le sol de l’une des chambres qui sera en terre crue. Marie-Lys et Alex, parents d’une petite fille, ont craqué pour une maison de maître dans la campagne toulousaine qui nécessite de gros travaux. Le couple a un petit budget mais a la chance d’être entouré d’une famille et d’amis bricoleurs. Au programme : préparer la dépendance qui permettra d’abriter les matériaux. Dans l’arrière-pays lillois, Tatiana et Romain, parents de deux enfants, construisent une maison passive, qui utilisera très peu d’énergie. Le gros œuvre a été réalisé par une entreprise tandis que le couple s’est donné 5 mois pour se charger de l’électricité, la plomberie, les isolants et les finitions avant d’emménager.