Objectif maison : chantier en famille S1 E3

Lire la vidéo

Diffusé le 22/09/2022

Sur le chantier des Riby, c’est la catastrophe ! La pluie s’infiltre partout. Il est urgent de poser la bâche d’étanchéité sur le toit terrasse. Mais encore faudrait-il qu’elle soit à la bonne dimension… Un imprévu qui va mettre Gladys très en colère ! Les Lebigre doivent faire face à une épidémie de gastro familiale et à la pluie qui ne cesse de tomber… Chez les Roulet, le chantier avance bien. Et bonne nouvelle : la porte de leur maison-usine arrive enfin ! C’est le signe du début des travaux d’aménagement intérieur ! Au Château d’Esnes, la famille s’est agrandie avec la naissance du petit frère de Félicie. Mais les travaux ne peuvent pas attendre. Maxence décide de s’occuper des extérieurs du château.