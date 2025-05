Objectif maison : chantier en famille S2 E3

Lire la vidéo

Diffusé le 16/01/2024

Malgré la fatigue, tous les soirs après leur journée de travail, Olivia et Brice se rendent sur le chantier. Et il le faut bien : la famille Gobé espère emménager dans trois mois. Ces novices du bricolage ont décidé de tout faire tout seuls pour minimiser les coûts. Ce soir, ils doivent faire tomber les murs de l’ancienne cuisine, une opération qui va s’avérer bien plus compliquée qu’ils l’avaient imaginé. Pour la famille Michotte, près de Toulouse, aujourd’hui est un grand jour : c’est la pose des murs extérieurs de leur maison en polystyrène. Le fabricant va les assister dans cette tâche ainsi que de nombreux bénévoles intéressés par ce type de construction. Grâce à cette main d’œuvre gratuite, les Michotte devraient avancer très vite ! Il y a trois ans, lorsque la famille Schaal-Durantou a acheté ce moulin du XIXe siècle pour le retaper, elle n’était pas préparée aux difficultés auxquelles elle a dû faire face. Le budget initial a été englouti dans une nouvelle toiture, l’ancienne ayant été mangée par des termites… L’usage de matériaux écologiques ne leur a pas facilité la tâche. Heureusement, ils peuvent compter sur l’aide de leurs amis et de nombreux bénévoles pour venir à bout de leur magnifique projet.