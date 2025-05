Objectif maison : chantier en famille S3 E3

Lire la vidéo

Diffusé le 14/01/2025

Dans le Tarn, Amélie et Mickaël, parents de deux enfants, rénovent un ancien corps de ferme en ruine. À leurs côtés, le père d’Amélie, maçon de profession, est venu à leur secours après que l’entreprise qui a réalisé le gros œuvre a commis de nombreuses malfaçons. Fanny et Clément souhaitent se consacrer à la rénovation de biens. Et ils commencent par un manoir du 18e siècle, situé près de Tours, où il y a tout à faire. Le couple s’attaque au futur salon-salle à manger. Près de Toulouse, Olivia et Brice, parents de deux enfants, ont passé des mois à rénover leur maison. Après le temps consacré à leur cocon intérieur, Olivia décide de s’occuper de l’extérieur avec la plus jolie des cabanes de jardin.