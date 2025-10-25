Objectif maison : chantier en famille S1 E4

Diffusé le 22/09/2022

Le chantier des Belges a bien avancé : le mur qui menaçait de s’écrouler a été renforcé. Le couple s’attaque maintenant à la création d’une ouverture pour y installer une baie vitrée… et à la pose d’une poutre en acier qui va leur donner des sueurs froides. Chez Mathilde et Samuel, les containers ont été livrés. Il faut maintenant rapidement les recouvrir de peinture anti-rouille. Ils ont donc demandé à leur bande d’amis de venir les aider… mais encore une fois, la pluie va venir perturber les travaux. En Vendée, chez Sabine et Étienne, l’emménagement approche. Le couple a sollicité l’aide de ses amis et de toute la famille pour préparer ce grand moment : il faut monter les derniers meubles et tout nettoyer, du sol au plafond. La maison préfabriquée de Sylvie et Lionel prend forme : les cloisons sont posées. Sylvie décide alors de confier le petit dernier à Lionel pour aller commander la cuisine de ses rêves. Mais elle va rapidement déchanter car elle n’avait pas imaginé que les prix seraient aussi élevés !