Objectif maison : chantier en famille S2 E4

Diffusé le 16/01/2024

En Bretagne, après une semaine de garde, les pompiers volontaires Julien et Jérémy sont fatigués mais se rendent de bonne heure sur leur chantier. À l’ordre du jour : l’isolation du grenier et le nettoyage des pierres du salon. Heureusement, ils peuvent compter sur la solidarité de leurs amis pompiers pour venir à bout de ce programme chargé. Le défi de Laure et Matthieu aujourd’hui : réussir à terminer entièrement une pièce, ce qui n’est pas gagné. Ils n’ont pas terminé la cuisine qu’ils passent déjà à la salle de bain. Alors aujourd’hui, c’est décidé, il faut terminer la pose du carrelage dans les salles de bain ! Chez les Belges Gaëlle et Irune, la cuisine est terminée et les chambres aménagées. Seul le salon-salle à manger est encore en travaux. Pour économiser quelques mois de loyer, les Maene ont quitté leur maison de location et avancé de trois semaines leur date d’emménagement. Ce premier réveil dans leur nouvelle maison entourée de leurs animaux efface tous les sacrifices des deux dernières années !