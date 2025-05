Objectif maison : chantier en famille S3 E4

Diffusé le 14/01/2025

Lary et Tiphaine, qui construisent une maison en kit sur pilotis, sont rejoints par les parents de Tiphaine pour poser les sabots sur lesquels reposeront les poutres porteuses du plancher. La fin des travaux approche pour Julie et David. Pendant que le père de Julie pose les derniers carreaux de la salle de bain, David s’attaque à la pose de l’escalier mais rien ne va se passer comme prévu car celui qu’ils ont commandé n’a pas été fait sur mesure… Freddy et Morgane construisent une aire de jeux XXL pour leurs enfants. L’opération ne doit pas prendre plus de 10 heures mais c’est sans compter la pose des fondations qui va s’avérer plus compliquée que prévue…