Objectif maison : chantier en famille S1 E5

Diffusé le 29/09/2022

Chez les Riby, les gros travaux sont terminés. La famille vient d’emménager. Nous la retrouvons au milieu de dizaines de cartons qu’il va falloir vider. La première urgence : décorer et aménager les chambres car, après des mois passés à vivre à cinq dans un camping-car, chacun a besoin de retrouver son intimité. Le chantier des Belges avance lentement. En cause notamment : la hausse des prix des matières premières. Mais cela n’entache pas leur bonne humeur ! La petite famille profite des beaux jours pour s’attaquer au jardin. Chez nos châtelains, les travaux ont bien avancé : ils seront bientôt prêts à accueillir du public. Le signe qu’ils va falloir franchir une grande étape : s’installer définitivement au château. Ils vont donc organiser leur déménagement qui va s’avérer très compliqué : comment réagir face à un déménageur qui n’a pas l’intention de porter le moindre carton ?