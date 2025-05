Objectif maison : chantier en famille S2 E5

Diffusé le 23/01/2024

En Normandie, chez Laure et Matthieu, la rénovation s’accélère. L’objectif : finir la chambre parentale et son dressing au plus vite ! Au programme : peinture, montage de meubles et grand nettoyage, car les bricoleurs doivent préparer le terrain pour la pièce maîtresse de la maison : une verrière aux dimensions XXL ! Les travaux avancent doucement mais sûrement chez Mathilde et Danny, qui construisent une kerterre en Bourgogne. C’est l’été, il fait enfin beau. Après avoir appliqué de l’enduit sur les surfaces extérieures, c’est le moment d’installer les précieux « sky dômes », des fenêtres de toit. Grâce à l’aide de bénévoles, les Tossé peuvent enfin vivre leurs premiers moments dans leur drôle d’habitation. Danny va pouvoir fêter son anniversaire dans la future salle à manger, entouré de toute sa famille. Dans la Somme, chez Julie et David, les jours se suivent et les galères s’enchaînent ! La mère de famille va devoir s’attaquer au lierre qui s’est développé sur un mur mitoyen et qui, avec le temps, a provoqué une fissure et donc une fuite… Les Bruno, les pères de Julie et David, vont eux être confrontés à un problème de taille : les baies vitrées doivent être installées, mais certaines cotes ont été mal prises…