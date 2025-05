Objectif maison : chantier en famille S3 E5

Diffusé le 19/01/2025

Dans le Tarn-et-Garonne, nous retrouvons Marie-Lys et Alexandre sur le chantier de leur maison de caractère. Ce dernier s’attaque à la salle de bain : il n’a plus qu’à poser le carrelage et la robinetterie. Des opérations simples sur le papier… Julie, David et leurs enfants se sont installés dans la maison de leur rêve dans la Somme, loin d’être achevée. La mission du jour : installer 4 panneaux solaires sur le toit afin d’être auto-suffisants en électricité. On reste dans le Nord avec Tatiana et Romain qui construisent une maison passive. Ils entament la mise en peinture du 1er étage. Mais il leur faut préparer le terrain : dépoussiérage des murs et pose de rubans de protection autour des huisseries.