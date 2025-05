Objectif maison : chantier en famille S2 E6

Lire la vidéo

Diffusé le 23/01/2024

En Picardie, sur le chantier de leur corps de ferme, Julie, David et les Bruno vont se lancer dans une étape cruciale : la pose du plancher de l’étage. Une mission périlleuse qui va leur demander de la précision. Mais une fois encore, les choses ne se passeront pas comme prévu... Dans la périphérie de Toulouse, les nuits blanches s’enchaînent pour Olivia et Brice. Il faut pourtant accélérer car leur date d’emménagement approche et ils n’auront que 24 heures pour poser 134 m² de chauffage au sol avant que la dalle de béton ne soit coulée. Dans les Pyrénées-Atlantiques, chez Lise et Alexandre, les pièces principales sont achevées. Leurs amis viendront les aider à emménager et à pendre la crémaillère. Mais pas de répit pour le couple qui doit continuer les travaux dans les étages inférieurs, aidés par des bénévoles.