Objectif maison : chantier en famille S3 E6

Diffusé le 28/01/2025

Près de Toulouse, Olivia, Brice et leurs filles se remettent sérieusement au travail en commençant par la réfection de la toiture. Mais ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est que leur toit abrite des nids de guêpes… En Touraine, au manoir de Fanny et Clément, après avoir péniblement désossé les ¾ de leur charpente, il faut remplacer la panne faîtière, la poutre située au sommet du toit. Le couple a fait appel à un ami agriculteur armé de son tracteur à fourche. Chez Freddy et Morgane, dans l’Indre, le premier étage commence à prendre forme. Après avoir remis le toit en état, Freddy s’attaque aujourd’hui à la pose des fenêtres de toit. Dans le Tarn, Amélie et Mickaël vont enfin savoir si le béton coulé la veille pour soutenir les fondations du 1er étage est solide. Amélie ne peut pas aider car les enfants sont en vacances et il faut les surveiller…