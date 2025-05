Objectif maison : chantier en famille S3 E7

Diffusé le 04/02/2025

Près de Toulouse, Olivia et Brice s’attaquent à la toiture, une dernière étape dans la rénovation qui va rapidement se transformer en un véritable guêpier ! Sur le chantier en Touraine, après la rénovation de la charpente, Fanny et Clément se lancent dans la création d’une ouverture géante dans le pignon de leur maison. Dans l’Indre, chez Freddy et Morgane, l’aventurier va tout faire pour rattraper son retard mais risque, une fois encore, de ne pas respecter les délais qu’il s’est fixés. Dans le Sud, la bâtisse de Mickaël et Amélie commence à ressembler à une maison. Au programme pour le couple et le père d’Amélie pendant les vacances : décoffrage de poteaux en béton et création d’un mur de vieilles pierres.