Objectif maison : chantier en famille S3 E8

Lire la vidéo

Diffusé le 11/02/2025

Dans l’Indre, Freddy et Morgane se préparent à recevoir du mobilier alors que le premier étage n’est pas terminé. Le couple a plus de 4 mois de retard sur son planning ! Près de Toulouse, Olivia et Brice sont bien décidés à terminer la décoration du rez-de-chaussée ; une étape simple mais qui ne va se dérouler comme prévu. Dans le Sud, Amélie et Mickael avaient prévu que leur maison serait hors d’air et hors d’eau avant la fin de l’année. Le couple est en passe de gagner son pari avec l’étape symbolique de la pose des fenêtres et des baies vitrées. Chez Marie-Lys et Alexandre, les gros travaux ne sont toujours pas terminés mais le couple, aidé de ses amis et de la famille, va franchir une étape importante avec la création d’un salon cathédrale de huit mètres de haut destiné à sublimer leur bâtisse de caractère.