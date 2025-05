Objectif maison : chantier en famille S2 E7

Lire la vidéo

Diffusé le 30/01/2024

En Bretagne, dans la longère de Julien et Jérémy, les travaux de gros œuvre avancent à pas-de-géant. L’étape du jour : la pose d’une baie vitrée XXL qui risque de leur donner quelques sueurs froides. Les bricoleurs amateurs se lancent également dans la pose d’un escalier en colimaçon ; une opération simple au départ mais qui va s’avérer bien plus compliquée que prévu… Dans le Sud, chez Audrey et Olivier qui construisent une maison en polystyrène, le chantier a pris du retard : il faut encore poser l’isolant au plafond, placer des bandes étanches le long des fondations pour éviter toute infiltration. Les derniers mois ont été difficiles, mais la famille ne perd pas son objectif de vue : s’installer le plus vite ! Près de Toulouse, Olivia et Brice s’installent enfin dans la maison de leurs rêves. Mais encore une fois, ils ont voulu aller plus vite que la musique ! Résultat : leur emménagement se fera dans un chantier, sans salle de bain ni électricité. S’ils arrivent à les monter à temps, ils auront peut-être des toilettes. Cette organisation aura-t-elle raison de leur enthousiasme légendaire ?