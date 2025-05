Objectif maison : chantier en famille S2 E8

Diffusé le 06/02/2024

En Normandie, Laure et Matthieu n’ont jamais été aussi proches du but. Le jeune papa va s’attaquer à un dernier gros chantier : l’installation de la VMC, qui va lui donner beaucoup de fil à retordre. Laure pourra enfin se lancer dans l’aménagement et la déco des pièces situées à l’étage. Auront-ils fini dans les temps pour recevoir leurs proches comme ils l’avaient prévu ? En Picardie, Julie et David ont plusieurs mois de retard : stress, angoisse, la famille ne voit pas le bout du tunnel. Heureusement, leurs amis sont là pour leur remonter le moral ! Chez Olivia et Brice près de Toulouse, tout s’accélère depuis leur emménagement : achat de la cuisine, peinture et travaux de jour comme de nuit, ils font tout pour rendre la maison la plus habitable possible, quitte à fabriquer eux-mêmes certains accessoires de décor. Des réussites mais aussi quelques déconvenues… Dans le Nord, la vie n’a jamais été aussi douce pour Gaëlle et Jeroen, qui se sont installés il y a deux mois dans une grange qu’ils ont entièrement rénovée. Les travaux sont achevés, mais il manque encore quelques détails à peaufiner dans la déco. La mère de famille va se lancer dans un challenge dont elle seule a le secret !