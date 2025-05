Le reste du monde S2 E37 - Ready for fun

Lire la vidéo

Diffusé le 29/08/2022

C’est sur l’île d’Ibiza que la famille du RDM pose ses bagages, bien décidée à y passer des vacances inoubliables. Laura et Nikola vont bientôt se marier et comptent sur le Reste du monde pour les aider à préparer le plus beau jour de leur vie.